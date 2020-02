The Batman: confira as primeiras imagens de Robert Pattinson no traje

O diretor Matt Reeves (Cloverfield: Monstro, Planeta dos Macacos: A Guerra) publicou na noite desta quinta-feira (14) o primeiro material de The Batman, próximo filme solo do herói da DC.

O vídeo é, na verdade, um teste de câmera — provas realizadas pela equipe técnica para definir uma série de aspectos antes das filmagens, incluindo iluminação e figurino. Ainda assim, e apesar do uso intenso do vermelho, é possível ter uma boa ideia de como Robert Pattinson (A Saga Crepúsculo, O Farol) ficou no traje do personagem.

Confira:

Muitos fãs já mexeram com o esquema de cores do vídeo para observar o uniforme em mais detalhes, notando aspectos interessantes e inspirações nas mais diversas fases do personagem. A máscara, por exemplo, tem traços rústicos de couro no material, enquanto várias pessoas acreditam que o emblema do morcego no peito do herói é um de seus gadgets e será utilizado como arma em algum momento.

A trilha sonora será utilizada no filme de forma completa e é um trabalho de Michael Giacchino, com uma clara inspiração no clássico desenho Batman: A Série Animada.

Além de Pattinson, estão confirmados no elenco Zoë Kravitz (Animais Fantásticos e Onde Habitam) como Mulher-Gato, Paul Dano (Sangue Negro) como Charada, Colin Farrel (True Detective) como o Pinguim, Jeffrey Wright (Westworld) como o Comissário Gordon e Andy Serkis (Pantera Negra) como o mordomo Alfred. O filme estreia em 25 de junho de 2021 nos cinemas brasileiros.