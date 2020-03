Thelma escolhe Rafa, Manu e Gabi para o Cinema do Líder

Os confinados do BBB20 se reúnem na sala à espera do Cinema do Líder, para o qual Thelma pode convidar apenas três participantes. A médica chama Rafa, Manu e Gabi e as quatro sisters se encaminham para a sessão, no segundo andar da casa.