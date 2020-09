Thiago Moisés testa positivo para Covid-19 e luta no UFC contra Jailin Turner é cancelada

Peso-leve brasileiro estaria no card principal do evento deste sábado em Las Vegas

Um card com poucas lutas ficou ainda mais ralo horas antes do evento. O brasileiro Thiago Moisés testou positivo para Covid-19 neste sábado e seu confronto com o americano Jailin Turner, que estaria no card principal do UFC desta noite, foi cancelado. Com isso, o “UFC: Overeem x Sakai” passa a ter apenas oito lutas.

O card poderia ter sete lutas não fosse a agilidade do UFC em arrumar um reserva no peso-pena. O americano Ray Rodriguez foi confirmado também neste sábado como substituto de Kevin Natividad na luta contra Brian Kelleher. Natividad tinha suspeita de Covid-19 após testes inconclusivos na sua chegada a Las Vegas e Rodriguez foi chamado com 48 horas de antecedência como possível suplente. Os dois lutadores se pesaram na sexta-feira, e neste sábado Rodriguez entrou no lugar de Natividad.

O Combate transmite o evento ao vivo e com exclusividade a partir de 19h (horário de Brasília), com o “Aquecimento Combate” a partir de 18h40. O SporTV 2 mostra a primeira luta do evento ao vivo, enquanto o Combate.com exibe as duas primeiras, além de também acompanhar todo o evento em Tempo Real.

UFC Overeem x Sakai

5 de setembro de 2020, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília):

Peso-pesado: Alistair Overeem x Augusto Sakai

Peso-meio-pesado: Ovince St. Preux x Alonzo Menifield

Peso-meio-médio: Michel Pereira x Zelim Imadaev

Peso-pena: Brian Kelleher x Ray Rodriguez

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-médio: André Sergipano x Bartosz Fabinski

Peso-mosca: Viviane Araújo x Montana de la Rosa

Peso-pesado: Alexander Romanov x Marcos Pezão

Peso-galo: Cole Smith x Hunter Azure