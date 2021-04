Thiago Silva é expulso, Matheus Pereira brilha e WBA goleia Chelsea na capital

Aproveitando a expulsão de Thiago Silva ainda no primeiro tempo, Matheus Pereira, com uma grande atuação, comandou a surpreendente goleada do West Bromwich em Londres sobre o Chelsea, por 5 a 2.

O placar ainda não resolve a vida do WBA, que é penúltimo colocado no Inglês, com 21 pontos. Com 51, os Blues têm lugar no G4 ameaçado por West Ham (49) e Tottenham (48).

Expulsão de Thiago Silva atrapalha Chelsea Os brasileiros foram fundamentais na partida. Para o bem e para o mal. O duelo foi mais imprevisível do que o esperado, condicionado por um lance infeliz de Thiago Silva (na verdade dois).

O domínio inicial foi londrino, com o West Bromwich bem recuado para tentar rechaçar os ataques inimigos. A pressão, inicialmente, não surtiu muito efeito.

Aos 27 minutos, o Chelsea usou a bola parada para sair na frente. Marcos Alonso cobrou falta no capricho e a bola parou no poste. No rebote, Pulisic abriu o placar.

Pouco depois do gol, Thiago Silva recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Yokuslu e acabou expulso de campo. O jogo mudou, e um outro brasileiro aproveitou… Matheus Pereira, principal esperança ofensiva dos Baggies, comandou uma reação impressionante. Foram dois gols já nos acréscimos do primeiro tempo, o primeiro após receber bola longa de Johnston, e o segundo aproveitando vacilo de James na saída de jogo.

Matheus Pereira comanda o baile

O Chelsea tentou a resposta no segundo tempo, mesmo com um a menos. Logo no início, Marcos Alonso ficou com sobra de bola na área e acertou a trave.

A postura ofensiva também cobrava um preço dos Blues, mais expostos em campo. Matheus Pereira teve chance clara para matar o jogo aos 16, mas parou em Mendy.

Em outro contragolpe, pouco depois, o terceiro gol se tornou realidade. Matheus Pereira abriu no fundo para Furlong, que cruzou na medida para Callum Robinson, de primeira, estufar a rede.

O Chelsea abaixou a cabeça após o gol e acabou goleado. Matheus Pereira iniciou o contra-ataque com Robinson e, depois de receber de Conor Townsend na área, ajeitou para Diagne abrir 4 a 1.

Mason Mount, aproveitando assistência de Timo Werner, ainda descontou para os londrinos, mas não evitou a goleada. Já nos acréscimos, Matheus Pereira deu mais uma assistência e Robinson fechou a conta em 5 a 2.