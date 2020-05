Tiago Nunes prestigiado no Corinthians

O Corinthians iniciou a temporada 2020 não convencendo a ninguém. O técnico Tiago Nunes está sendo bastante contestado pelos torcedores e conselheiros. Embora a pressão exista, Tiago tem o apoio da atual diretoria, que quando trouxe o comandante apostou na mudança de postura de um time que jogava de uma maneira a um bom tempo.

Mesmo com inúmeras críticas, o que tem ocorrido nesses dois meses sem jogos é que os atletas estão defendendo o trabalho a longo prazo do treinador. Mesmo com alguns percalços no caminho, Nunes foi aos poucos ganhando a confiança de todos e o trabalho deve seguir normalmente, quando a pandemia acabar. Mano Menezes, atualmente sem clube, apareceu em determinado momento como um nome que poderia ocupar o cargo. Conselheiros oposicionistas, pediram a atual diretoria, que fizesse a troca durante a pandemia, mas não foram acatados.

Ao que tudo indica, mesmo com discussões e pensamentos diferentes, Tiago Nunes seguirá no comando do elenco corintiano.

Everaldo completa um ano

Quando foi contratado junto ao Fluminense, Everaldo esperava que seus dias de Corinthians fossem mais tranquilos. O ponta sofreu duas lesões nesse período que o tirou de alguns jogos e principalmente em 2019, não foi tão feliz como era no antigo clube.

Essa temporada, que está paralisada, Everaldo já se soltou mais, graças também ao modelo de jogo de Tiago Nunes, parecido com que ele encontrava no Rio de Janeiro, quando era comandado por Fernando Diniz.

Os números ainda são baixos, em 19 jogos com o manto alvinegro, o atleta marcou apenas dois gols. A expectativa é que dias melhores virão tanto para ele como para a equipe.

Trabalho segue

O Corinthians segue com os trabalhos individuais, nos quais os atletas seguem fazendo de suas casas e acompanhados dos preparadores físicos. Até o momento, a preocupação maior tem sido fora de campo, com a diretoria tendo que resolver problemas das contas de 2019, no qual o Timão contou com seu pior ano da história ao apresentar déficit na casa dos R$ 170 milhões.