Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para comemorar a data e falaram sobre o significado da Páscoa

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, os famosos estão aproveitando este domingo (4) para comemorar a Páscoa ao lado dos seus familiares. A apresentadora do Hoje em Dia Ticiane Pinheiro até se fantasiou de coelhinha da Páscoa junto com as duas filhas, Rafaella e Manuella para celebrar a data. “Três coelhinhas passando na sua timeline para desejar uma Feliz Páscoa com muito amor, saúde e alegrias”, escreveu ela em seu Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram