Tik Tokers assediam jogadores e Barcelona reforça segurança em CT

A rede social Tik Tok tem se tornado um problema nas dependências do Centro de Treinamento do Barcelona. Depois de Lionel Messi e outros jogadores terem sido alvo de assédio por parte de usuários do aplicativo, o clube resolveu reforçar a segurança nos arredores do CT Joan Gamper.

Isso porque além de serem filmados, os atletas muitas vezes são expostos a ofensas e até xingamentos, em busca de uma reação por parte dos jogadores. Recentemente, o craque argentino se irritou com “fãs” que o filmavam de forma repetitiva.

Os franceses Antoine Griezmann e Samuel Umtiti, além do holandês Frenkie De Jong, também foram alvos de insultos nas dependências do clube catalão. O clube procurou a polícia espanhola, mas ouviu das forças policiais que é muito difícil restringir o acesso de torcedores aos jogadores nas ruas de Barcelona.