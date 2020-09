Time da Polícia Militar vence o do goleiro Bruno por 2 a 0

Contratado em junho pela equipe do Rio Branco, do Acre, o goleiro Bruno não deu muita sorte ao time na disputa de sábado (12) contra o time do Galvez, da Polícia Militar. A PM venceu por 2 a 0 com gols de Daniego e Índio.

Bruno conseguiu uma liminar na Justiça para que possa treinar e jogar sem a tornozeleira eletrônica. Entretanto, ele tem que voltar a usar o equipamento duas horas depois de cada atividade.

Recebido com muita polêmica no Rio Branco, que resultou até com o pedido de demissão de uma técnica da equipe feminina, a derrota para o Galvez fez com que a nova casa do goleiro fique de fora do calendário nacional de 2021.

Por: Rafael Ramos