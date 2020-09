Tiro em motorista desvia no botão da bermuda

Uma discussão sobre dentro de uma van acabou em um disparo de arma de fogo, que não teve consequências mais graves porque a bala desviou no botão da bermuda da vítima, Juadson Luz Almeida, de 32 anos, e atingiu depois a virilha. O incidente envolvendo o motorista e uma soldado da PM aconteceu no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, no fim da noite de terça-feira (8).

Juadson foi baleado pela soldado da PM Gabriela Dias da Cruz, lotada na UPP Fazendinha. Segundo a vítima, ela pediu para desembarcar fora do ponto e eles discutiram. A PM afirma que a soldado reagiu após discussão.

“Ela pediu para saltar fora do ponto, não especificou em qual ponto ela ia saltar. Eu não posso sair parando em qualquer lugar, da forma que ela quiser. Têm locais próprios para poder parar. Eu desembarquei do carro com ela me xingando, dizendo que eu meti a mão na arma e a ameacei. E ela atirou. O médico disse que o que me salvou, primeiramente, foi Deus, mas a bala bateu aqui e desviou”, disse Juadson.

Segundo relato de testemunhas, quando ela desceu da van, já estava xingando o motorista e lhe chamando para um conflito.

“Ela estava completamente descontrolada. Ela começou a insultar, a xingar, começou uma discussão. Ela não parava de xingar e nisso, quando estava perto do trajeto, na hora dela descer, ela o chamou: ‘desce aí, desce para você ver’. Chamando ele para a mão”, disse uma pessoa que não quis ser identificada.

A defesa do motorista afirma que será prestada queixa na Corregedoria da Polícia Militar contra a soldado.