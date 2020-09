Tite apresenta elenco para as Eliminatórias da Copa de 2022

Há menos de um mês para o início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que acontece no Catar, no continente asiático, o técnico Tite apresentou os 23 jogadores convocados para representar o Brasil na disputa. A Seleção Verde-e-Amarela fará sua estreia em campo no dia 9 de outubro contra a Bolívia, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Apontado como a grande novidade da lista, Gabriel Menino, de 19 anos, vai atuar na lateral-direita. O jogador também integra o time do Palmeiras. Na véspera da convocação, ele fez um post no Instagram com o texto de Josué 1:9 – “Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”.

Outros quatro atletas que atuam no futebol brasileiro foram convocados: os goleiros Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras), o zagueiro Rodrigo Caio (Flamengo) e o meia Éverton Ribeiro (Flamengo). Em meio à polêmica do racismo que sofreu em campo, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, também integra a equipe.

A Copa do Mundo de 2022 acontece entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Confira a escalação completa da Seleção Brasileira a seguir:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Santos (Athletico-PR)

Weverton (Palmeiras)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Alex Telles (Porto)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros:

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Felipe (Atlético de Madrid)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Meias:

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Bruno Guimarães (Lyon)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes:

Gabriel Jesus (Manchester City)

Rodrygo (Real Madrid)

Neymar (PSG)

Everton (Benfica)

Roberto Firmino (Liverpool)

Richarlison (Everton)