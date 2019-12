TJPA – Pleno realiza última sessão de 2019

Na última sessão do ano, realizada na última quarta-feira, 18, o Pleno do Tribunal de Justiça do Pará procedeu a apreciação de vários processos de promoção e remoção definindo, em eleição, 17 magistrados para atuarem em comarcas de 2ª entrância. Com a apreciação dos feitos, o Pleno possibilita o preenchimento de unidades judiciais, bem como promove a movimentação na carreira da magistratura.

Na deliberação das escolhas, os juízes são avaliados pela Corregedoria de Justiça das respectivas Comarcas onde estejam atuando, a qual apresenta relatórios em plenário, comunicando a aptidão do magistrado para a movimentação na carreira. Os juízes são avaliados quanto à produtividade, presteza, aperfeiçoamento técnico, adequação de conduta e desempenho nas atividades.

Assim, foram promovidos os juízes Weber Lacerda Gonçalves, para a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua; Emanoel Jorge Dias Mouta, para a 4ª Vara Criminal de Ananindeua; Adelino Arrais Gomes da Silva, para a Vara da Fazenda Pública de Ananindeua; Edilene de Jesus Barros Soares, para a Vara Criminal da Comarca de Benevides; Arnaldo José Pedrosa Gomes, para a Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri; Aldinéia Maria Martins Barros, para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba; Karise Assad Ceccagno, para a 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém; e Antônio Francisco Gil Barbosa, para a Vara Única da Comarca de Vigia.

Já os magistrados removidos foram Gisele Mendes Camarço Leite, para a 1ª Vara Criminal de Ananindeua; Viviane Monteiro Fernandes Augusto da Luz, para a 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua; João Ronaldo Correa Mártires, para a 5ª Vara Criminal de Ananindeua; Danielly Modesto de Lima Abreu, para a 3ª Vara Cível e Empresarial de Benevides; Cintia Walker Beltrão da Silva, para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal; Jonas da Conceição Silva, para a Vara Única de Marapanim; Emerson Benjamin Pereira de Carvalho, para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará; Acrísio Tajra de Figueiredo, para a Vara Única da Comarca de Soure; e José Jonas Lacerda de Sousa, para a 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí.

Relatórios – Na abertura da última sessão do ano, as corregedoras de Justiça das Comarcas da Região Metropolitana de Belém (CJCRMB) e do Interior (CJCI), respectivamente desembargadoras Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Diracy Nunes Alves, manifestaram-se em plenário para apresentar aos demais integrantes da Corte seus relatórios de atividades desenvolvidas em 2019.

Na mesma ocasião, o desembargador Luiz Neto, presidente da Comissão de Informática do TJPA, informou à Corte sobre o avanço da implantação do sistema de Processo Judiciário Eletrônico no Pará. Conforme explicou, o sistema já está implantado em todo o Estado, no que diz respeito à competência cível.

A desembargadora Maria Filomena Buarque, presidente da Comissão de Súmula, Jurisprudência, Biblioteca e Revista do TJPA, também se manifestou na sessão, informando aos demais magistrados sobre os trabalhos desenvolvidos, abrangendo a modernização da Biblioteca do Judiciário paraense, que agora tem conta com a versão digital.

PAD – Por maioria de votos, o Pleno deliberou pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do juiz Roberto Ribeiro Valois por suposta violação à Lei Orgânica da Magistratura, sem afastamento das funções judicantes. Em sorteio realizado na própria sessão, foi designada a desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, para atuar como relatora do processo.

O PAD foi instaurado a partir da apreciação de Autos de Sindicância, cujo relatório foi apresentado em sessão pela corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, desembargadora Diracy Nunes Alves. O magistrado teria incorrido, em tese, em infração aos incisos II e III do artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pela demora, injustificada, na tramitação do processo de um réu preso, na Comarca de Bragança.

De acordo com os referidos incisos, os magistrados, em obediência aos deveres legais, não devem exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar, e devem determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais.

Encerramento – Ao final da última sessão plenária de 2019, o presidente do TJPA, desembargador Leonardo de Noronha Tavares, agradeceu a colaboração e solidariedade dos demais integrantes da Corte, que contribuíram para as realizações efetivadas no Judiciário paraense, afirmando estar certo de que tal contribuição continuarão relevantes e indispensáveis em 2020. “Estamos encerrando a última sessão plena do nosso Tribunal de Justiça do Estado, também correspondente ao primeiro ano da gestão que me confiaram, e me comprometi e jurei cumprir, em todos os atos e práticas que se apresentassem, honrando as tradições desta Corte”.

O presidente afirmou ainda que “a produtividade jurisdicional e os avanços estruturais e tecnológicos obtidos até agora, compõem um balanço positivo da primeira parte do Plano de Gestão do biênio 2019-2021, objeto do Relatório do Exercício a ser apresentado na abertura do próximo ano Judiciário”. Dessa forma, agradeceu desejando a todos “um Natal de Luzes, iluminando um Ano Novo de Saúde e Paz”.

Manifestaram-se também a desembargadora Maria Filomena Buarque, que desejou a todos um bom natal e um ano novo de saúde e paz, e “possamos oferecer aos nossos jurisdicionados a melhor forma de justiça como vem fazendo até hoje”; e o desembargador Milton Nobre, decano da Corte, que se dirigiu a todos desejando “que tenhamos um 2020 com condições no país melhores que em 2019, que Deus ilumine a todos e que haja mais compreensão e solidariedade. “Desejo a todos um ano melhor, com saúde, paz e que continuemos a fazer tudo que temos tentado fazer para ter uma justiça melhor no Estado do Pará”.

Por fim, o representante do Ministério Público, procurador geral de Justiça Gilberto Valente, também usou da palavra para “transmitir à Corte e todos os servidores e magistrados, desejos de que 2020 seja extremamente proveitoso para a nossa Justiça paraense e que tenhamos um feliz e abençoado Natal”.

Fonte: Coordenadoria de Imprensa

Texto: Marinalda Ribeiro

Foto: null / João Vital e Will Montenegro