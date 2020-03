TJPA prorroga inscrição de processo de seleção para estagiários em Belém

A lista de classificação provisória deverá ser publicada no dia 31 de março e a final no dia 8 de abril.

O Tribunal de Justiça do Estado prorrogou até sexta-feira (6), o processo de recrutamento e seleção de estudantes de nível médio e superior. Os candidatos interessados podem se inscrever através do site do CIEE. O resultado provisório será divulgado no dia 10 de março. A lista de classificação provisória deverá ser publicada no dia 31 de março e a final no dia 8 de abril.

De acodo com o TJPA, a carga horária do estágio é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. O valor da bolsa de estágio para o nível superior é de R$ 600,00 e para o nível médio é de R$ 450,00 . O estagiário terá direito a auxílio transporte mensal, na proporção máxima de 22 dias úteis, de acordo com o valor da tarifa urbana, no local em que for realizado o estágio.

Será aceita apenas uma inscrição por candidato, e em caso de multiplicidade, será considerada somente a última inscrição. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher uma única localidade no q deve optar pelo seu curso.Em caso de erros, os mesmos poderão ser corrigidos mediante envio de e-mail para o endereço psestagio.tjepa@ciee.org.br, durante o período de inscrição, com a informação que deverá ser corrigida.

É assegurado o direito de inscrição de candidatos com deficiência, desde que suas atividades sejam compatíveis à sua condição. Para isso, serão reservadas 10% do total das vagas, cuja classificação será realizada em lista própria, conforme dispõe o Art. 17, § 5º, da Lei Federal n° 11.788/200. A existência de deficiência deverá ser indicada pelo candidato no momento da inscrição, sendo comprovada na ocasião de sua admissão. Não sendo comprovada a deficiência, o candidato figurará somente na condição de classificação geral.

O candidato travesti ou transexual que desejar atendimento pelo nome social e ainda não e que ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu nome, poderá solicitá-lo pelo e-mail psestagio.tjepa@ciee.org.br até o dia 21 de fevereiro de 2020. O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição informando seu nome civil no campo nome completo, ficando ciente de que o nome social enviado no e-mail, será utilizado em toda a comunicação pública do processo seletivo, para a devida identificação do candidato, nos termos legais.