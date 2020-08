Tocha olímpica ficará exposta ao público em museu

A chama olímpica ficará exposta ao público em um museu de Tóquio, a partir de terça-feira (1º) até 1º de novembro, depois de ser transportada da Grécia para o Japão, no mês de março e aguardar a celebração dos Jogos Olímpicos na capital japonesa, prevista para o próximo ano.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos inauguraram nesta segunda a exposição onde pode ser vista a chama, localizada no Museu Olímpico de Tóquio, em frente ao novo Estádio Olímpico erguido na capital para sediar os eventos centrais das Olimpíadas, adiadas por conta da pandemia da Covid-19.

“Faremos todos os esforços para organizar os Jogos com sucesso e para que essa chama chegue ao caldeirão olímpico através dos 10 mil corredores que participarão do revezamento da tocha”, disse o presidente do comitê organizador, Yoshiro Mori, durante o cerimônia de abertura.

Mori afirmou que os anfitriões “continuam trabalhando com todas as partes envolvidas para poderem realizar os Jogos Olímpicos com segurança”, no contexto de contínua incerteza em torno do evento olímpico devido à evolução da pandemia.

A chama chegou ao Japão no dia 20 de março após a tradicional cerimônia de acendimento na cidade grega de Olímpia, e ficou temporariamente exposta na província de Fukushima, onde deveria começar o revezamento da tocha.