Tom Cruise resolve fazer propaganda de Tenet de graça: “Amei”

Tom Cruise resolveu, por conta própria, apoiar o lançamento de “Tenet”. Ele não está no filme, nunca trabalhou com o diretor Christopher Nolan nem tem contrato com o estúdio Warner, responsável pela produção, mas postou em suas redes sociais um vídeo em que aparece indo na première londrina e ainda registrou sua reação positiva, ao lado do diretor Christopher McQuarrie, seu parceiro na franquia “Missão: Impossível”.

No vídeo, o astro brinca com o fato de as pessoas o reconhecerem mesmo com máscara e diz que é ótimo poder voltar ao cinema. Ao final, ele responde a um espectador que “amou” o filme. Cruise repetiu o elogio na descrição do vídeo nas redes sociais. “Grande filme. Grande Tela. Amei”, ele escreveu.

“Tenet” começou a ser exibido no fim de semana na Europa, antes de sua estreia oficial, marcada para esta quarta-feira (26/8).

Fontes do site The Hollywood Reporter disseram que o ator pediu convites para comparecer a uma pré-estreia de “Tenet” no cinema Odeon BFI Imax, e fez a promoção sem pedir nada em troca.

Cruise está em Londres para concluir as filmagens de “Missão: Impossível” e será visto a seguir em “Top Gun: Maverick”, cujo lançamento foi adiado para o Natal por causa da pandemia de coronavírus. Ambos os filmes são produções da Skydance com distribuição da Paramount.

No Brasil e nos EUA, onde a maioria dos cinemas ainda estão fechados, “Tenet” só vai estrear em setembro. A data prevista para o território nacional, após o mais recente adiamento, é 24 de setembro.