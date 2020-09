Torcedor do Remo assumido, governador do Pará parabeniza o Paysandu no Twitter

A vitória bicolor diante dos azulinos garantiu mais um troféu para a vasta galeria do Paysandu. O Papão é o maior campeão estadual e ganhou um parabéns especial. O governador do Estado, Helder Barbalho, torcedor do Remo assumido, publicou em sua conta no Twitter a imagem do elenco do Bicola campeão e escreveu: “Parabéns Paysandu pelo 48º título do Campeonato Paraense de futebol”, postou.

Parabéns ao Paysandu pelo 48° título do Campeonato Paraense de Futebol! ⚽🏆 pic.twitter.com/rhOt6Z3CXp — Helder Barbalho (@helderbarbalho) September 6, 2020

Por Fabio Will