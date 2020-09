Torcedores comemoram transmissão da final do Campeonato Paraense 2020

Partida histórica será decidida neste domingo (6), com transmissão ao vivo para todo o país pela EBC

“Acredito que o Remo leve a melhor no domingo com placar de 3 x 1. Infelizmente, não podemos festejar o título no estádio, mas felizmente a TV Cultura irá transmitir mais uma vez a festa do futebol paraense. Obrigado a todos que direta e indiretamente podem trazer mais uma vez esse belo espetáculo para a gente”, agradeceu o marítimo Gutemberg Fragoso, que é azulino de coração, ao falar da partida histórica entre Remo e Paysandu, que se enfrentam neste domingo (6), na final do Campeonato Paraense de Futebol 2020.

Por conta da pandemia e dos decretos em vigência, o clássico não terá a presença dos torcedores, mas será transmitido para todo o país, através da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O jogo será às 17h, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

O motorista de aplicativo Cláudio Roberto é apaixonado pelo Paysandu, fazendo questão de assistir aos jogos e torcer com tudo o que tem direito. “Para mim ainda está em aberto, mas acredito que será 2 x 1 para o Paysandu. Costumo assistir ao jogo com meus amigos, até porque eu acho melhor assistir na rua. Como não dá para ir ao estádio, temos a Cultura que está transmitindo os jogos e está sendo legal. E comemorar a vitória do campeonato do Paysandu à distância não é como comemorar no estádio, mas eu creio que será muito legal também. Vamos ser campeões”, disse.

Para o presidente da Rede Cultura de Comunicação (Funtelpa), Hilbert Nascimento, a final terá um diferencial, com a cobertura e a visibilidade que o campeonato paraense ganha, a partir de uma evolução do evento.

“Uma das maiores paixões do esporte no Brasil está no Pará com Remo e Paysandu, uma das maiores rivalidades. E isso tudo é movido pelo sentimento que os torcedores têm por seus clubes e buscamos explorar isso e passar para o telespectador” – Hilbert Nascimento, presidente da Funtelpa.

O resultado é o crescimento do Parazão e a exportação dele como produto para além das fronteiras do Estado. “O campeonato inteiro foi transmitido pelo parceiro Encontro das Águas, no Amazonas; pela TV Educativa, do Espírito Santo; e pela TV Cultura de Roraima. E a final teremos a presença da Rede Meio Norte do Piauí, da TV Brasil (EBC) e a TV Cultura de São Paulo, com transmissão para todo o território nacional em TV aberta, além das redes sociais e o Portal Cultura”, detalhou Nascimento.

Para garantir o sucesso do evento e a segurança de todos os profissionais envolvidos, a Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), responsável pela gestão da praça esportiva, providenciou todas as medidas de segurança necessárias.

“Realmente, a nossa expectativa é muito grande porque o Re x Pa será a final do Parazão. É uma situação atípica, porque pela primeira vez não teremos a presença da torcida. Mas acredito que as torcidas vão estar em suas casas, assistindo pela TV Cultura esse grande acontecimento. Que venha a ganhar o melhor. Todas as medidas de segurança serão tomadas seguindo todo o protocolo de saúde” – Arlindo Penha da Silva, titular da Seel.

Na última sexta-feira, o estádio recebeu o serviço de higienização completa. O gramado passou por tratamento intensivo de corte e de irrigação. Além disso, foi disponibilizado álcool em gel no acesso ao estádio e em áreas de maior fluxo de pessoas.

Na retomada dos jogos do Parazão, foi montado um planejamento de segurança com a participação da Polícia Civil, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Pará (Detran), Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), além da Federação Paraense de Futebol (FPF), realizadora do Parazão e da Seel.

Placar

O Paysandu venceu o Remo por 2 x 1 na primeira partida da final do Campeonato Paraense de Futebol 2020, o Parazão, na última quarta-feira (2), no Mangueirão. Com o resultado, o Paysandu joga por um empate para garantir o título estadual na temporada. O Remo precisa da vitória por, no mínimo, um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Vitória por dois gols dá o título ao Leão.