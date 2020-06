Torcedores realizam ação social com funcionários do Clube do Remo

O Fenômeno Azul já mostrou inúmeras vezes sua força. Com a crise causada pela pandemia da Covid-19, os torcedores do Leão encontraram uma forma de ajudar os funcionários do clube. Na manhã deste sábado (20), aconteceu a distribuição de cestas básicas na sede social azulina.

A ação foi realizada pelos torcedores da Remo Chopp e Remotoqueiros em parceria com a diretoria de Responsabilidade Social do Rei da Amazônia. Mais de 30 cestas básicas foram doadas para os funcionários e professores do departamento de natação.

Keila Ferreira Paiva, da Remo Chopp, contou como surgiu a ideia que visa ajudar o Leão a minimizar os impactos causados pelas paralisações das competições. “A iniciativa partiu de estarmos vendo a situação da pandemia e a necessidade do clube, que não está tendo jogos. Pensamos em tudo que poderia estar acontecendo porque no cotidiano da gente já perdemos os gastos que temos, então resolvemos fazer essa ação em conjunto com a Remotoqueiros. Conversamos com a Carlena e aqui estamos hoje ajudando os funcionários da natação azulina. Ficamos felizes em estar contribuindo de alguma maneira com essa ação”, explicou.

Já o responsável pela Remotoqueiros, Leandro Guedes, comentou sobre a satisfação em realizar a ação para o clube do coração. “É uma honra poder ajudar de alguma forma. Essa é a segunda ação da Remotoqueiros só esse ano e nos juntamos com a Remo Chopp para fazer mais essa ação para o Clube do Remo. Muito gratificante para a gente ajudar o clube que amamos e torcemos. Não pensei duas vezes em abraçar a causa e ajudar neste momento de pandemia. Sabemos que a situação está difícil para todos”, contou.

No intuito de evitar aglomeração, a distribuição das cestas seguiu todo o protocolo das autoridades de saúde.