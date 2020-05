Torcida azulina elege jogadores e forma o ‘Remo de todos os tempos’

Durante a quarentena por conta da pandemia, o departamento de marketing do Remo decidiu escolher os melhores jogadores que já atuaram pelo Time de Periçá, em uma votação no perfil oficial do clube no Twitter.

O Leão deixou de fora da votação Alcino, maior ídolo da história do clube, por achar que ele seria “insuperável”. Com isso, dez jogadores foram eleitos e completaram ao lado do “Negão Motora” o maior Remo de todos os tempos. As enquetes foram realizadas por posições e vários ídolos fizeram parte dessa votação.

CONFIRA OS JOGADORES ELEITOS

Goleiro: Clemer

Lateral direito: Marquinhos Belém

Lateral esquerdo: Cuca

Zagueiros: Belterra e Pagani

Volante: Agnaldo

Meia-armador: Artur

Meia-atacante: Mesquita

Atacante: Ageu Sabiá

Centroavante: Bira e Alcino