Torcida do Fluminense monta mosaico antes de ‘decisão’ na Libertadores: ‘Lutar por mais essa taça’

Na partida que pode encaminhar a vaga às oitavas de final da Libertadores, a torcida do Fluminense preparou um mosaico para incentivar a equipe diante do Santa Fe, às 21h (de Brasília), desta quarta-feira. A frase escolhida foi a “vamos lutar por mais essa taça”, um canto tradicional da torcida. Veja abaixo:

Mais um SHOW da nossa torcida! O @maracana já está pronto e LINDO DEMAIS pra mais um jogo do #TimeDeGuerreiros pela @libertadoresbr! Vamos juntos lutar por mais essa taça! #GlóriaEterna pic.twitter.com/UUAsk0s9C1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 10, 2021

Na última semana, o Fluminense divulgou um protocolo que deve ser cumprido durante a competição; caso contrário, o clube estará sujeito a multas e punições previstas pela Conmebol. Dentre as regras, é proibido aglomerar e fazer as tradicionais “ruas de fogo” nos dias dos jogos.

Os mosaicos estão sendo feitos em conjunto entre todas as torcidas organizadas e movimentos populares do Fluminense . Cada torcida tem a liberdade de enviar uma proposta ao clube, que coloca em votação entre todas as lideranças de torcidas.

A torcida tricolor foi o primeira no Brasil a se mobilizar para fazer mosaicos em partidas sem torcidas, tentando minimizar o vazio dos estádios provocados pela pandemia da Covid-19. Relembre outros mosaicos: