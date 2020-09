Torcida do Remo invade perfil de Mazola e critica treinador: ‘Covarde, medroso e retranqueiro’

A torcida do Remo não poupou críticas ao treinador azulino Mazola Júnior, após a derrota para o Paysandu, de virada, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. A torcida questionou bastante as mexidas do comandante remista na partida, muitos pedem a demissão do técnico, outros querem uma postura diferente do time no próximo

O perfil de Mazola Júnior no Instagram foi invadido pela torcida do Remo, que encheu de comentários a última postagem do treinador, que foi bastante xingado e cobrado.

Confira alguns comentários dos torcedores:

“Sua teimosia e preferência pela retranca vai lhe derrotar aqui no Remo”

“Mudança de postura domingo é obrigação”

“Vê se não faz merda na próxima partida. Tens os melhores jogadores e faz uma merda daquela com quatro volantes”

“Sonhei que o Remo tinha perdido para o Paysandu devido a sua covardia. Foi verdade isso ou um sonho?”

“Colocou três zagueiros e quatro volantes para terminar o jogo e pegou dois gols em cinco minutos. Eu não inventei o futebol, mas também não foi o Mazola. Isso nunca funcionou em lugar nenhum”

“A paciência acabou! Mesmo com uma campanha razoável na Série C vemos um time sem alma e sem vontade”

“Inacreditável o que você fez ontem. Time ganhando e você coloca nove defensores”

“Duas opções: 1 toma vergonha na cara e põe o time para jogar. 2 pede para sair que o Remo não é time retranqueiro”

“Seu retranqueiro! Da próxima vez coloca 11 volantes no jogo”

“Retranqueiro, teimoso e medroso. Essa é na tua conta”

“Assim não tem condições. Você foi covarde, colocou o time para trás e chamou o adversário”