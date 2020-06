Torre Eiffel volta a receber visitantes após três meses

Um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, a Torre Eiffel voltou a receber turistas nesta quinta-feira (25). A atração situada em Paris, na França, ficou fechada durante três meses por causa do novo coronavírus.

O local reabriu ao ritmo de uma pequena batucada, mas as atividades estão funcionando parcialmente. Até a próxima terça-feira (30), só será permitido acessar o segundo andar do monumento parisiense e subindo as escadas por uma rota fixa de subida e descida para evitar que os visitantes se aglomerem. Os elevadores só serão liberados a partir do dia 1º de julho.

Pessoas a partir dos 11 anos serão obrigadas a usar máscaras e tanto a esplanada quanto o piso foram sinalizados sobre a distância de segurança que deve ser respeitada. O Museu de Orsay reabriu nesta terça-feira (23), enquanto o Louvre só retoma as atividades no dia 6 de julho.

Enquanto esteve fechada, a Torre Eiffel homenageou profissionais de saúde e vítimas do novo coronavírus. Um cartaz luminoso enviava mensagens de apoio às pessoas afetadas.