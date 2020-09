Trabalhador é flagrado em terraço de prédio sem equipamentos de proteção em bairro nobre de Belém

Lei trabalhista rege o uso obrigatório de equipamentos de proteção em atividades desse tipo.

Homem é flagrado trabalhando em terraço de prédio sem equipamentos de proteção individual

Um homem foi flagrado trabalhando no terraço de um prédio, sem equipamento de proteção, no bairro do Umarizal, em Belém. O fato sou gravado por câmeras de celulares.

De acordo com as imagens, o homem caminha pelo telhado da cobertura de um edifício de 10 andares que fica localizado na rua Boaventura da Silva, entre 14 de Março e Alcindo Cacela. Ele está reparos tranquilamente e sem equipamentos de proteção.

De acordo com a lei trabalhista, o uso de equipamentos de proteção em atividades desse tipo é obrigatório.

Em nota, a Superintendência Regional do Trabalho informou que o setor de Auditoria de Fiscalização do Trabalho sempre acompanhou os casos e continua fiscalizando e recebe denúncias por e-mail.