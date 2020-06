Tráfego em Marituba será desviado para construção de túneis

A partir da próxima segunda-feira (8), as obras da Rodovia BR-316 executadas pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), entram em uma nova etapa. Nessa fase, na altura do Km 10 da rodovia, sentido Marituba-Belém, será aberto um desvio provisório para garantir a fluidez no trânsito durante a construção de dois túneis de acesso ao Terminal de Integração de Marituba, exclusivo para os ônibus do BRT Metropolitano.

O desvio que será ativado na manhã de segunda-feira, terá aproximadamente 250 metros e duas faixas de trânsito. Ele está estruturado com calçada, ciclovia e iluminação. O objetivo é garantir, durante a execução dos trabalhos, fluidez ao tráfego e segurança aos motoristas, pedestres e ciclistas que transitam na região. A área do desvio estará sinalizada e contará com o apoio de agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran/PA) para orientar os motoristas.

Para os usuários do transporte coletivo, há duas opções de pontos de ônibus próximas ao desvio: em frente ao condomínio Cyttá Maris, localizado antes da rota provisória; e após o Terminal, às proximidades da loja Itaipu Norte Scania. Para evitar acidentes, a área está sinalizada. Por isso, é importante que todos fiquem atentos e sigam as placas indicativas. Uma campanha de comunicação junto à população no entorno ao desvio está sendo executada informando sobre os ajustes na área.

Transporte integrado – As obras da BR-316 incluem dois Terminais de Integração, um em Ananindeua e outro em Marituba. Os dois terminais farão a conexão das linhas locais de transporte que levarão os passageiros aos ônibus do BRT Metropolitano.

Através desse sistema, os usuários que pegarem o transporte coletivo nos bairros das cidades de Marituba e Ananindeua se deslocarão até os terminais e, de lá, trocarão de veículo para um do sistema BRT, com a mesma tarifa, rumo ao centro de Belém.

Para as obras do Terminal de Integração de Ananindeua foi ativado um desvio provisório no quilômetro 7 da BR-316, em janeiro deste ano, a fim de garantir a construção das passagens inferiores, do viaduto para acesso dos veículos ao terminal e da passarela para pedestres.

Requalificação – As obras de requalificação da BR-316 ocorrem nos primeiros 10,8 quilômetros da via, do trecho entre o Entroncamento até a área próxima à entrada da Alça Viária. Além dos Terminais de Integração de Ananindeua e Marituba, serão instaladas 13 estações de passageiros; 13 novas passarelas; quatro túneis de acesso do BRT Metropolitano e o Centro de Controle Operacional (CCO) na avenida Augusto Montenegro.

A requalificação da BR-316 transformará a via em uma moderna avenida. Serão implantadas pistas com três faixas de rolamento com pavimento flexível nos dois sentidos, uma faixa em cada sentido exclusiva para o BRT, duas ciclovias, sendo uma em cada sentido, dois passeios para circulação de pedestres, faixa de piso tátil, rampas de acessibilidade e mobiliário urbano.

Por Michelle Daniel (NGTM)