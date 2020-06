Traficante é preso em flagrante em Parauapebas

Monet Sousa Cardoso foi preso por tráfico de drogas, em Parauapebas. Policiais militares, em rondas, encontraram o rapaz no bairro Vila Nova, na condição “atitude suspeita”. As suspeitas da PM se provaram fundadas, por ele estava com 15 papelotes de crack e mais uma trouxinha de maconha, além de R$ 334 em “dinheiro trocado”, que é necessário para as pequenas transações que envolvem entorpecentes.

Após a abordagem, os policiais exigiram que o rapaz o levasse na casa dele. Ele já estava preso em flagrante. No imóvel, a PM ainda localizou mais quatro trouxinhas de maconha e material para embalagem de drogas, Uma munição de calibre 32 também foi encontrada e apreendida, mas nenhuma arma foi localizada. Todo o material foi levado para a seccional e encaminhado para perícia. Monet foi autuado por tráfico e posse de munição.