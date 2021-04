Traficante é preso em flagrante enquanto vendia óxi, no bairro da Cremação

Um homem, identificado como Roberto da Costa Nunes, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (9), no bairro da Cremação, em Belém. Segundo informações da Polícia Militar (PM), com o acusado, foram apreendidas 20 pedras de oxi e uma balança de precisão, que seria utilizada no comércio da droga.

O flagrante ocorreu por volta das 18h30, após uma barca da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) receber uma denúncia informando que um homem estaria traficando entorpecentes na rua São Miguel, em frente a um depósito de bebidas.

Os policiais foram até o endereço informado e encontraram o homem sentado, em frente ao depósito. Ao ver os militares, Roberto teria ficado bastante nervoso. Ele foi revistado e, no seu bolso, foi encontrada uma pedra de oxi embalada para venda.

Questionado, o acusado teria informado aos policiais que havia uma bolsa feminina com o restante da droga em cima de um banco no salão do depósito. Os militares entraram no local e apreenderam o objeto. Dentro da bolsa, havia mais dez porções de oxi.

Continuando com as revistas no ambiente, os policiais ainda encontraram mais nove porções da mesma droga escondidas dentro de um saco plástico que estava em uma lixeira. O acusado informou aos policiais que estava apenas guardando a droga para uma pessoa, e que receberia a quantia de R$ 1.000 para isso.

No total, foram apreendidas 20 pedras de oxi já embaladas para venda e uma balança de precisão. O acusado foi conduzido junto com o material apreendido para a delegacia de São Brás, para os procedimentos cabíveis.