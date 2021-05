Traficante preso em São Félix do Xingu abastecia todo o sul do Pará

O traficante William Pereira dos Santos, considerado o maior fornecedor de drogas do sul do Pará, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de São Félix do Xingu, com uma grande quantidade de cocaína, pedras de óxi e maconha, além de equipamentos para preparar e distribuir os entorpecentes.

Com ele, os policiais encontraram e apreenderam 2,9 quilos de cocaína. 1,6 kg de pedras de óxi, 3,2 kg de maconha prensada e triturada, duas balanças de precisão, um triturador de maconha e R$ 2,4 mil, além de invólucros de drogas.

Segundo o delegado Ricard Ribeiro, o traficante foi capturado durante a operação Mala Vermelha, nome dado em referência ao acessório de viagem em que o acusado guardava boa parte do grande volume de drogas.

De acordo com o delegado, a prisão de William dos Santos foi resultado de vários dias de investigações e observações e da Inteligência da Polícia Civil. O acusado distribuía drogas nas zonas urbana e rural de São Félix do Xingu e também em municípios vizinhos.

Para Ricard Ribeiro, o homem preso era um megatraficante da região e com a prisão dele vai diminuir consideravelmente a circulação de entorpecentes, tanto em São Félix, quanto nos municípios vizinhos.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Paulo Jordão