Traficantes do RJ impõem toque de recolher em comunidades por causa do Covid-19

Moradores de comunidades do Rio de Janeiro afirmam ter recebido mensagens de traficantes e milicianos impondo toque de recolher à população devido à pandemia do novo coronavírus. O recado enviado por meio das redes sociais orienta que os moradores não saia das ruas a partir das 20h. As informações são do G1.

“Atenção todos os moradores de Rio das Pedras, Muzema e Tijuquinha!!! Toque de recolher a partir de hoje 20:00 hrs. Quem for visto na rua após este horário vai aprender a respeitar o próximo!!!”.

Em outra publicação, a nota ordena o toque de recolher todos os dias, no mesmo horário. “Queremos o melhor para população. Se o governo não tem capacidade de dar um jeito, o crime organizado resolve”. Ainda segundo o G1, a Polícia Militar não se manifestou sobre o assunto.