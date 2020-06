Trânsito em trecho da avenida Bernardo Sayão é interditado para realização de obras a partir desta quinta-feira

As linhas de ônibus que fazem trajeto pelo local também seguirão esse novo itinerário durante todo o período de obras.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) vai interromper nesta quinta-feira (18) o trânsito da avenida Bernardo Sayão no trecho entre rua dos Tamoios e Mundurucus para dar continuidade nas obras de macrodrenagem e duplicação da avenida. o tráfego de veículos na área ficará totalmente interrompido nos dois sentidos. De acordo com a Semob, a previsão é de que a interdição seja mantida até o dia 30 de julho, ou até a conclusão dos serviços da Prefeitura de Belém no local.

Veículos que trafegam pela avenida Bernardo Sayão, sentido UFPA, deverão desviar na rua dos Tamoios, acessar a rua de Breves até a Mundurucus, para retornar à Bernardo Sayão. O mesmo trajeto será adotado por quem trafega na avenida Bernardo Sayão no sentido inverso. As linhas de ônibus que fazem trajeto pelo local também seguirão esse novo itinerário durante todo o período de obras.