Trânsito intenso na saída de Belém é registrado na manhã deste sábado

Como tradição, na quarta-feira de Cinzas, dia 25, o bloco Rabo do Peru ganha as ruas do distrito de Icoaraci. O bloco, uma das maiores festas do estado do Pará, completa 25 anos de existência e tem a expectativa de arrastar cerca de 50 mil foliões na Vila Sorriso, este ano.

O grande cortejo se inicia a partir de meio dia, com a famosa distribuição do sopão para os brincantes, realizada na concentração do bloco, situado na confluência da travessa Soledade com a rua Padre Júlio Maria.

O bloco Rabu do Peru será movido ao som de muito brega, forró, funk e axé, sendo que a previsão do final do cortejo pelas ruas de Icoaraci seja por volta das 18 horas.

O desfile do bloco do Rabo do Peru tem apoio da Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic).

Por: Grasiela Costa