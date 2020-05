Trânsito no entorno do Palácio Antônio Lemos sofre alterações

Motoristas, atenção: a partir desta quarta-feira (27) haverá desvio do trânsito na avenida Portugal, entre as praças Dom Pedro e Felipe Patroni. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), a mudança será feita por conta da realização de serviços de travessia das tubulações subterrâneas de iluminação externa do Palácio Antônio Lemos, realizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

A obra inicia às 19h desta quarta-feira, 27 e se prolonga até às 6h da quinta-feira, dia 28.

Os coletivos que trafegam no local serão desviados para o seguinte trajeto: Padre Champagnat, Tomázia Perdigão, Coronel Fontoura, rua João Diogo e retornando para a 16 de novembro. Para que os coletivos possam fazer o trajeto, alguns sentidos na via serão alterados. A Tomázia Perdigão, em frente à Assembleia Legislativa do Pará, ficará com sentido invertido, assim como o trecho da Coronel Fontoura, em frente ao Fórum Cível da capital, dando acesso a João Diogo, também em fluxo contrário até a 16 de novembro, para que os veículos retornem ao seu trajeto normal. Veículos particulares podem fazer o mesmo desvio.

Agentes de trânsito e de transporte da SeMOB estarão no local.