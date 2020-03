Transmissão AO VIVO de Clube do Remo e Carajás

O Departamento de Competições da Federação Paraense de Futebol, publicou IMT 009 alterando o horário da partida entre Remo e Carajás, válido pela sexta rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2020, vide em anexo.

JOGO: 30 REMO X CARAJÁS

Modificação:

Data: 01/03/2020 – DOMINGO (Permanece)

Horário: 15:30hs. (Saindo)

10:00hs. (Passando)

LOCAL: Estádio “EVANDRO ALMEIDA” – BAENÃO (Permanece)

Motivo: Opção do clube mandante e AVAL do Patrocinador do Campeonato.