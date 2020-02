Transmissão AO VIVO do FLA x FLU pela semifinal da Taça Guanabara

O Flamengo enfrenta o Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara, na próxima quarta-feira (12), às 20h30, no Maracanã. A Nação Rubro-Negra esgotou os ingressos para o setor Norte em menos de cinco horas após o anúncio da venda. Ainda há ingressos disponíveis para os setores mistos.

O mando de campo é da equipe tricolor, que com a vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 no último domingo (09), garantiu o primeiro lugar no grupo B com 15 pontos. O Rubro-Negro, por sua vez, fechou a fase de grupos em segundo lugar, com 13 pontos. Por ter tido a melhor campanha, o Fluminense tem a vantagem do empate no clássico.

No começo do campeonato Carioca, enquanto o Rubro-Negro ainda estava entrando em campo com a equipe Sub-20 e o treinador interino Maurício de Souza, a média de público da torcida do Flamengo vinha sendo de 25 mil torcedores por jogo.

Já na vitória de 2 a 0 sobre o Madureira, no último sábado (08), a Nação Rubro-Negra quebrou o recorde do futebol brasileiro, com mais de 64 mil presentes. A expectativa é que o clássico FlaxFlu tenha, novamente, casa cheia.