TRE do Pará reúne com Polícia Federal para tratar das Eleições Municipais

Com uma das maiores áreas territoriais do Brasil, maior do que muitos países, realizar uma eleição no Pará demanda a mobilização de uma ampla gama de parceiros, e a Polícia Federal é um dos mais importantes para a condução tranquila dos trabalhos.

Na manhã dessa sexta-feira (11), o presidente do TRE do Pará, desembargador Roberto Moura, acompanhado de uma equipe de gestores do tribunal, entre eles o diretor-geral, Osmar Frota, a Secretária da Presidência, Ingrid Agrassar de Brito, e o chefe do Gabinete de Segurança, Jorge Monteiro, participou de reunião com a cúpula da Polícia Federal no estado, para tratar de todas as preparações da Polícia Federal para acompanhamento das eleições de novembro, com especial atenção da PF para a disseminação de fake news e para um monitoramento mais próximo das regiões e localidades apontadas como mais sensíveis.

Presentes pela PF, estavam o Superintendente Regional da Polícia Federal, Wellington Santiago da Silva, o chefe da Delegacia de Combate a Crimes Organizados, Ivan Santos Lauzid e o chefe da Delegacia de Defesa Institucional, Alexandre Ferreira Brabo.

Por Wilson Soares