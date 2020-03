Trecho da avenida Bernardo Sayão é interditado para serviços em canal

A Prefeitura de Belém iniciou nesta quarta-feira, 11, uma nova etapa de obras de macrodrenagem do canal da avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas. Em virtude disso, o trecho compreendido entre as ruas dos Tamoios e Caripunas, que está recebendo os serviços, precisou ser interditado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). A intervenção deve levar, aproximadamente, dez dias.

Os serviços possuem duas frentes de atuação: a primeira, realizada pelo Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), contempla serviços de dragagem do canal. A segunda é referente aos serviços de limpeza executados pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

De acordo com a coordenadora geral do Promaben, Luciana Vasconcelos, o serviço é uma continuidade da obra de macrodrenagem que já vinha sendo executado na área. “Em razão da união de dois fatores críticos, que são as fortes chuvas que estão incidindo no município e o fenômeno da maré alta, foi definido pelo Comitê de Crises, o início de uma nova frente de atuação, que é o ligamento de uma tubulação localizada na rua dos Tamoios com o canal da Bernardo Sayão, para o escoamento da água. Para isso, é necessário um trabalho conjunto com a Sesan, que entrou com o maquinário necessário para limpar o canal”, explicou.

Trânsito – Em virtude dos serviços, a Bernardo Sayão foi interditada para o trânsito. Veículos de passeio podem seguir pela avenida até a rua dos Caripunas e de lá, continuar viagem por outras vias alternativas, como a travessa de Breves. Já os veículos pesados e linhas de ônibus que circulam pelo trecho interditado, estes tiveram os itinerários alterados a partir da avenida Engenheiro Fernando Guilhon, em seguida travessa de Breves, rua dos Tamoios, retornando à Bernardo Sayão, a destino, sentido bairro/centro. A rota inversa foi adotada para os ônibus que estiverem no sentido centro/bairro.

O diretor de trânsito da Semob, Marcos Chagas, informou que agentes de trânsito foram posicionados em pontos estratégicos para prestar orientação aos condutores desde o início dos serviços. “Além disso, a equipe de educação para o trânsito também está abordando os moradores da área e distribuindo panfletos informativos para que a comunidade tenha maior compressão das mudanças, que serão temporárias”, enfatizou.

