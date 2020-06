Treinador do Flamengo foi flagrado sem máscara durante jogo

Feliz com o desempenho e vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Bangu, nesta quinta-feira, o técnico Jorge Jesus ressaltou o trabalho feito pelo clube no combate e na prevenção ao novo coronavírus. Durante a partida no Maracanã, por outro lado, o Mister foi flagrado sem máscara no banco de reservas, o que vai contra as medidas estabelecidas pela Ferj no protocolo de segurança.

O sexto item do protocolo “Jogo Seguro Fase 2” , que diz respeito às práticas no “banco de reservas” das equipes, diz que “o uso de máscaras é obrigatório para todos os que se encontram entre suplentes e comissão técnica”.