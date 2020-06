‘Treinamentos não estão liberados’ diz prefeito de Belém após Paysandu confirmar volta aos treinos

Depois de anunciar o retorno dos treinos na Curuzu para a próxima sexta-feira, 19, o Paysandu encontrou um problema de última hora para resolver. Tudo porque a prefeitura de Belém ainda não autorizou a volta dos treinos esportivos.

Durante live na tarde desta terça-feira, 16, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, falou do assunto e disse que pode ter acontecido um “mal entendido” por parte do presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul.

“Conversei com o Ricardo (presidente do Paysandu). Acho que houve um mal entendido. Os clubes estão representados no comitê, a decisão a ser tomada tem que ser pra todos. Temos que ouvir a saúde. Não decidir pra um clube ou pra outro. Se for para um clube, tem que ser pra todos. Isso depende de um protocolo específico que está sendo elaborado pela FPF e será avaliado pela saúde”, disse Zenaldo.

Para voltar aos treinos presenciais, o Paysandu deve testar todo o elenco, comissões técnicas e funcionários que estão diretamente ligados aos futebol na próxima sexta-feira. Além disso, o clube divulgou um documento mostrando porque vai retornar aos trabalhos e explicando as medidas que serão tomadas para prevenir as infecções entre os funcionários.

Nesta quarta-feira, 17, às 17h, acontece a reunião da prefeitura com o Comitê que está no comando da reabertura das atividades econômicas e esportivas na cidade. A partir de então, sairá um posicionamento sobre esse retorno dos treinos.

“Portanto, os treinamentos ainda não estão liberados. Mas isso pode ser mudado amanhã, na reunião que temos marcada”, concluiu.

Protocolo da FPF

A Federação Paraense de Futebol (FPF) finalizou na noite desta segunda-feira, 15, o protocolo de segurança para o retorno dos jogos no estado.

Agora, o documento será enviado ao governo do estado e à prefeitura de Belém para que seja feita a análise do mesmo e assim ser dada uma posição sobre a volta do futebol.

Por Junior Cunha