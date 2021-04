Treinando com Padre Marcelo Rossi? Shape de Ibra enlouquece seguidores

Atacante do Milan postou foto no Instagram e internautas elogiaram a forma física do craque

Perto dos 40 anos de idade, Zlatan Ibrahimovic mostra que ainda tem muita lenha pra queimar. Um dos principais motivos da boa campanha do Milan na temporada do Campeonato Italiano, o atacante sueco impressionou seguidores no Instagram com seu porte físico.

O jogador da Seleção da Suécia e do time italiano é usuário de carteirinha da rede social. Nesta quinta-feira (1º/4), o atacante postou uma foto que chamou a atenção de quem o segue.

Veja: