Treinos presenciais: Remo e Paysandu aguardam resposta, decisão ficou para a terça-feira (23)

A Prefeitura de Belém pediu mais tempo para avaliar os protocolos para retomada dos treinamentos presenciais de Remo e Paysandu. A decisão foi tomada após reunião promovida nesta sexta-feira (19), na Secretaria Municipal de Administração (Semad), com representantes do Papão e Leão, além dos médicos Flávio Freire e Felipe Sena, convidados pela prefeitura, e do diretor de futebol da Tuna, Éder Pisco. Por meio do Twitter, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, confirmou que a decisão será revelada nesta terça-feira (23).O presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, avalia positivamente o encontro e adianta que o Papão vai fazer testes no elenco na próxima semana. O Papão adiou o retorno aos treinamentos por orientação da Prefeitura. “A gente conversou bastante, os clubes conseguiram colocar com mais clareza e tempo tudo que imaginava. Houve uma convergência de entendimento que chegou a hora dos treinos. O prefeito pediu que dê pelo menos esse final de semana para que a prefeitura possa estudar os nossos protocolos. A gente pode entender que haverá uma autorização. Portanto, agora a gente está invertendo a nossa programação, vamos fazer diferente. A gente vai aproveitar esta segunda (22) e terça-feira (23) para adiantar outros exames. Nossos atletas se apresentarão para, a partir da quarta-feira (24), termos a expectativa de voltar efetivamente, de acordo com o nosso planejamento”, disse.

Fábio Bentes, presidente do Remo, ainda não trabalha com a possibilidade de voltar os treinamentos presenciais tão em breve, no entanto, os jogadores azulinos também vão passar por testes nas próximas semanas. “A reunião serviu para marcar um retorno para terça-feira que vem para o parecer da análise dos protocolos de Remo e Paysandu. Não tem uma definição de volta em relação a treinos e jogos. Mas, acredito que está mais perto disso. Também, a gente tem ciência de que os clubes vão começar a fazer os exames clínicos e médicos visando o retorno”, comentou.

O Campeonato Paraense está paralisado desde o dia 19 de março como forma de evitar a proliferação do novo coronavírus na região. De acordo com levantamento mais recente da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), são 82.881 casos confirmados; 69.395 recuperados e 4.519 óbitos.