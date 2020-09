Trem vence Macapá por 3 a 0 e fica perto da semifinal do Amapaense

Locomotiva precisa de apenas um empate na última rodada para avançar

O Trem venceu o Macapá por 3 a 0 no Estádio Zerão e ficou muito perto da classificação para a semifinal do Campeonato Amapaense. Com o resultado, a Locomotiva chegou a 7 pontos e ocupa a terceira posição da primeira fase. O Macapá perdeu todos os jogos disputados e não tem mais chance de classificação.

Mesmo precisando da vitória, o Macapá não conseguiu chegar com perigo ao gol de Jader. Por outro lado, o Trem dominou praticamente todo o primeiro tempo, e só não abriu o placar porque o goleiro Isael fez grandes defesas.

Na segunda etapa, o Leão não conseguiu segurar a pressão. Logo aos 4 minutos, Mocajuba aproveitou toque de Balão Marabá em cobrança de escanteio e finalizou sem marcar o primeiro do jogo. Aos 31 minutos, Léo Ribeiro ampliou após cobrança de falta de Jeferson. O terceiro gol veio no final, aos 42 minutos, com Nenen, de cabeça. O Macapá ainda perdeu José, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 43 minutos do segundo tempo.

Na última rodada da primeira fase, o Trem enfrenta o Ypiranga, quarta-feira (9), às 17h no Estádio Zerão, precisando apenas de um empate para se garantir na semifinal. Já o Macapá encerra a participação no Campeonato Amapaense contra o Santana, no mesmo dia, também no Zerão, às 20h30.