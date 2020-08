Três conjuntos habitacionais em Marituba ficam sem água nesta quinta, 17

O abastecimento será interrompido por volta das 9h e deve ser estabelecido por volta das 13h, de forma gradual.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que três conjuntos residenciais em Marituba, região metropolitana de Belém, vão ficar sem água na próxima quinta-feira (17). Segundo a Cosanpa, os conjuntos afetados são: Marituba I, Albatroz I e II.

De acordo com a companhia, a suspensão do abastecimento é necessária para que seja realizada a lavagem e desinfecção dos equipamento do sistema que atende a área.

O abastecimento será interrompido por volta das 9h. De acordo com a Cosanpa, o sistema deve ser estabelecido por volta das 13h, de forma gradual.