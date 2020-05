Três corpos são carbonizados em Eldorado do Carajás

Três cadáveres carbonizados foram removidos nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Médico Legal (IML) de Marabá na cidade vizinha, Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.

Conforme a delegada Jullya Santos, que investiga o caso, a Polícia Civil tenta identificar as vítimas, a autoria do crime e a motivação.

Os corpos, informa, foram localizados na zona rural, dentro de um veículo Chevrolet Onix também incendiado. O automóvel estava em uma vicinal da Fazenda Vitória, posicionada ao longo da Rodovia BR 155.

A Polícia Civil solicitou também a perícia do local pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e aguarda a emissão do laudo. O IML poderá identificar se as vítimas foram mortas antes de serem carbonizadas e de que forma.

Por:Luciana Marschall