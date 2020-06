Três toneladas de maconha são apreendidas em caixa d’águas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na última sexta-feira (19), em Água Clara, município de Mato Grosso do Sul, três toneladas de maconha em um caminhão com caixa d’águas. De acordo com o órgão, o veículo, um GM Vectra ocupado por dois homens, sendo um motorista e um passageiro, foi abordado no KM-141 da BR 262. A dupla, segundo os agentes, “aparentou um nervosismo exagerado com a abordagem policial”. Eles chegaram a afirmar que estavam no estado para comprar um caminhão, mas que não tinham ainda fechado o negócio. Além disso, um deles ainda afirmou que já possuía um caminhão, modelo Iveco, de placas de Frederico Westphalen (RS), que estava em um posto na cidade, carregado com caixa d’águas, que seriam levadas por um motorista para Minas Gerais. A reação dos dois causou estranhamento nos policiais, que decidiram fazer uma vistoria no veículo.

Durante a busca, os agentes encontraram uma grande quantidade de maconha, em fardos, dentro de duas caixas d’água. O motorista do caminhão que iria para Minas disse que desconhecidos lhe ofereceram o serviço do transporte do ilícito, em um posto de Campo Grande (MS), pelo valor de cinco mil reais. Os ocupantes do veículo Vectra estariam fazendo o serviço de batedor da carga.

Ao todo, a PRF apreendeu 3 mil quilos de maconha. A carga, segundo o órgão, tem valor estimado em R$ 2,4 milhões. Os envolvidos foram conduzidos para a Polícia Civil de Água Clara. A droga foi apreendida, assim como o veículo