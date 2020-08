Tropeçou! Pouco inspirado, Remo apenas empata contra o Vila Nova, no Mangueirão, pela Série C

Jogo foi válido pela quarta rodada da Série C

Não foi uma noite inspirada do Remo, sobretudo, no aspecto ofensivo. O jogo, diante do Vila Nova, válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio Mangueirão, terminou 0 a 0.

Com o resultado, o Leão chega aos oito pontos e permanece na segunda colocação do grupo A do Brasileirão, podendo ser ultrapassado pelo Ferroviário-CE que joga contra o Treze-PB, no fechamento desta rodada. Já o Vila pula para quinta colocação, atingindo cinco pontos.

Primeiro Tempo

Quem propôs o jogo foi o Vila Nova-GO, pressionado em função de resultados ruins recentes. O Remo, que tão somente se defendeu até os 15 minutos, tentou encaixar um contra-ataque. Aquela momento quase que único, mas que caracteriza o estilo de jogo azulino, imposto pelo treinador Mazola Jr.

No detalhamento da partida, ficou claro a postura ousada dos visitantes. Aos cinco minutos, Biancuchi orientou um lance ofensivo. A bola terminou com Mário Henrique, que cruzou e ninguém finalizou. Aliás, Biancucchi protagonizou outro momento perigoso, que terminou com uma defesa do goleiro Vinícius. Aos 15, o lance mais agudo, porém. Henan domina, sai da marcação e toca de calcanhar para Biancuchi, que chuta cruzado, sem direção. Se não bastasse, a pressão seria consumada com um pedido de pênalti. O protagonista da jogada foi Henan que caiu e indiciou a marca do cal. O juiz mandou seguir.

O Leão teve um cartel limitado de lances ofensivos. Era basicamente explorar as laterais e cruzar na área. Brigar na área, definitivamente, não é a característica dos dois atacantes: Eduardo Ramos e Tcharlles. Tanto que o momento mais favorável foi quando Eduardo Ramos saiu da área e finalizou no meio do gol. O goleiro Fabrício encaixou.

Segundo Tempo

Mazola pôs Everton Castro no lugar do zagueiro Mimica, que já tinha cartão amarelo. Everton fez uma dobradinha com Djalma e o time já tem mais opção pelo setor ofensivo direito. Jansen foi deslocado para a sua posição de origem: a zaga.

A dinâmica azulina já foi outra, o que resultou em momentos interessantes. Gelson, por exemplo, cabeceou fraco e Fabrício só acompanhou a saída da redonda pela linha de fundo. Na sequência. Mazola apostou em Gustavo Ermel, recém-recuperado de contusão.

Aos 18 minutos, porém, o Vila chegou. Uma cabeçada fulminante de Henan. Vinícius, como de praxe, praticou um milagre. O primeiro da noite. A partir daí, o jogo caiu drasticamente de qualidade. O que se observou foi uma correria do Vila Nova, bagunçada e imposta com a entrada de Rodrigo Alves. Do lado do Leão, com a presença de Zé Carlos em campo, a tentativa foi explorar os lances de bola aérea. Sem sucesso. Marlon, aos 40 minutos, arriscou do ‘meio da rua’. A bola passou longe…

Ficha Técnica

Remo – Vinícius, Rafael Jansen, Mimica (Everton Castro), Fredson e Marlon; Djalma (Gustavo Ermel), Lucas Siqueira, Gelson e Julio Rusch (Carlos Alberto); Eduardo Ramos e Tcharlles (Zé Carlos). Técnico: Mazola Junior

Vila Nova – Fabrício, John Lennon, Rafael Donato, Adalberto e Mário Henrique; Dudu (Pedro Bambu), Pablo, Emanuel Biancuchi (Gilsinho) e Talles (Alan Mineiro); Lucas Silva (Rodrigo Alves) e Henan. Técnico: Bolívar

Local: Mangueirão

Árbitro: Valdicleuson Silva da Costa (AP)

Assistentes: Roberto Soares dos Santos Junior (AP) e Inácio Barreto da Camara (AP)

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leão (PA)

Cartões amarelos: Mimica (R); Dudu, Rodrigo Alves (V)