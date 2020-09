Trump anuncia acordo de paz entre Israel e Bahrein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (11) um acordo de paz entre Israel e Bahrein, no qual ambos os países firmaram o estabelecimento de relações diplomáticas plenas. Ele usou o Twitter para dar declarações a respeito do assunto.

– Outra conquista histórica hoje! Nossos grandes amigos Israel e Bahrein firmaram um acordo de paz – o segundo país árabe a fazer pazes com Israel em 30 dias – escreveu Trump.

Na próxima terça-feira, o mandatário americano será o anfitrião da assinatura do tratado entre as autoridades de Israel e Emirados Árabes, na Casa Branca.

Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM

Em vídeo divulgado após o anúncio de Trump, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, comemorou o acordo com o Bahrein.

– Investimos na paz durante muitos anos e, agora, a paz investirá em nós. Isto levará a grandes investimentos na economia israelense, o que é muito importante. Esta é uma nova era de paz. Paz em troca de paz, economia em troca de economia – comentou Netanyahu, ao antecipar que haverá mais acordos como este.

Trump também publicou um comunicado no qual, junto ao rei do Bahrein, Hamad bin Khalifa, e a Netanyahu, acordaram o estabelecimento de laços diplomáticos.

– Isto é um marco histórico rumo à paz no Oriente Médio. A abertura de um diálogo direto e de relações entre duas sociedades dinâmicas e economias avançadas continuará a transformação positiva do Oriente Médio e aumentará a estabilidade, a segurança e a prosperidade na região – informa a nota.

Os EUA agradeceram ao reino árabe pela organização do fórum econômico Paz para a Prosperidade em junho de 2019, em Manama, “para progredir na causa da paz, dignidade e oportunidades econômicas para o povo palestino”.

O comunicado acrescentou que “as partes continuarão os esforços para chegar a uma resolução justa, global e duradoura para o conflito palestino-israelense que permita que o povo palestino alcance seu potencial completo”.

"On this occasion, I want to thank the leaders of Israel and Bahrain for their vision and courage to forge this historic agreement." pic.twitter.com/uvEBZJIcxt