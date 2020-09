Trump aprova acordo que permite manutenção das operações do Tik Tok nos EUA

Presidente americano se diz a favor da parceria do aplicativo com a Oracle e Walmart Inc para que o app continue em operação no país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou, a princípio, a parceria entre o Tik Tok, Oracle e Walmart Inc para que o aplicativo possa manter as operações em funcionamento no país.

“Eu dou a minha bênção, se eles fecharem, ótimo, se não, ótimo também”, afirmou Trump a repórteres na Casa Branca neste sábado (19).

As negociações sobre as operações do Tik Tok nos EUA começaram após Trump assinar uma ordem executiva em agosto classificando o aplicativo como uma ameaça à segurança nacional. A decisão do governo americano obrigou a ByteDance, proprietária da plataforma, a buscar venda ou parceria com alguma empresa americana.

Esse domingo (20), era o prazo final imposto pelo governo Trump para que a empresa chinesa fechasse um acordo para que pudesse continuar em atividade no país.