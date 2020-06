Tubarão é pego às margens da orla da Ilha de Algodoal

Um tubarão foi morto por pescadores, que viram o animal às margens da orla da ilha de Algodoal, nordeste paraense.

A ilha é banhada pelo oceano atlântico, então é muito normal ter tubarões por ali!

De acordo com os moradores, o animal nadava perto da orla. O peixe foi pego na malhadeira pelos pescadores. De acordo com um pescador, o animal colocava risco as pessoas que tomavam banho no local.

Após ser pego, ele foi levado para beira, foi aberto e tirado as barbatanas. Depois dividido a carne entre moradores.