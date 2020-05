Tucuruí compra R$ 405 mil em antibiótico para atender pacientes de Covid

No que depender de azitromicina de 500 miligramas, ninguém vai passar mal em Tucuruí. A 5ª prefeitura mais rica do sudeste do Pará fez uma compra emergencial na semana passada de 50 mil unidades de um dos mais populares e potentes antibióticos de amplo espectro do mercado. A AMB Farmacêutica vai fornecer o medicamento à prefeitura pelo curso de R$ 405 mil. As informações foram publicadas no final de semana no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios, disponíveis aqui.

A contratação, segundo o governo de Artur Brito, visa ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, tendo em vista o fato de que o antibiótico entrou no protocolo de tratamento de diversos lugares mundo afora, embora ainda não se tenha medicamento científica e eficientemente comprovado para frear o avanço da Covid-19, doença causada pelo vírus. O último boletim divulgado pela Prefeitura de Tucuruí, de terça (26), confirma 313 casos de Covid-19. No município, 42 pessoas já morreram da doença.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela compra, a azitromicina atua como “imunomodulador da resposta inflamatória causada pelo coronavírus, contribuindo para impedir a replicação viral”. Se administrada em até sete dias de infecção, acredita a pasta, o antibiótico terá efeito promissor, prevenindo gastos futuros com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tratamentos mais rigorosos que devem ser aplicados no avanço da doença.

Em Tucuruí, o Decreto Municipal de número 12, de 20 de março de 2020, declarou situação de emergência em saúde pública no município, em decorrência do risco de infecção humana pelo coronavírus. Em seguida, o Decreto Municipal de número 18, de 6 de abril de 2020, reforçou o decreto anterior e ambos abrem possibilidades para contratação direta, por meio de dispensa de licitação, desde que seguidos ritos básicos da contabilidade pública e legislação em vigor para esse tipo de procedimento.

Segundo o governo de Tucuruí, a empresa AMB foi a escolhida porque ofereceu o valor mais vantajoso para o fornecimento da azitromicina: R$ 8,10 por unidade. Duas concorrentes ofereceram R$ 8,26 e R$ 8,30.