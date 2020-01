‘Tudo ok’, brega-funk para superar ex, vira candidata a hit do verão com memes e desafio no TikTok

A estreia da edição histórica do Big Brother Brasil é terça, dia 21/1

A contagem regressiva começou! Em cinco dias começa uma edição histórica do Big Brother Brasil. Na próxima terça, 21/1, as portas da casa mais amada do Brasil serão abertas para novos participantes, mas quando vamos conhecê-los? Em uma cobertura especial da #RedeBBB, você vai acompanhar em tempo real todos os detalhes dos novos brothers. Quem são eles, de onde vêm, de qual galera fazem parte e qual tribo representam? Tudo isso será revelado durante a programação do próximo sábado, dia 18/1.



Um grupo composto por pessoas que se inscreveram e participaram de seleções em todo o Brasil, e convidados… Aquela galera que você pode até já ter visto por aí de diversas áreas de atuação. Atletas, advogados, professores, médicos, influenciadores digitais, atores ou nenhuma dessas ocupações. No sábado, dia 18/1, a #RedeBBB vai esclarecer esse mistério.

Enquanto a lista mais esperada do momento não sai, vamos relembrar tudo o que já sabemos sobre o BBB20 e contar mais um spoiler! Cola na #RedeBBB e confira!



Tá com Nada

Que o Líder terá ainda mais poder na casa do BBB20 já se sabe. Este ano, quem define os participantes da Xepa e VIP, grupos com mais ou menos benefícios na hora da alimentação, é o todo-poderoso. Apesar de tanto poder, o Líder não vai conseguir mudar as consequências das infrações cometidas pelos brothers em relação ao consumo de água. Nesta edição histórica, o Tá com Nada, que restringe a variedade de alimentos que podem ser consumidos pelos participantes durante a semana, estará diretamente ligado ao consumo consciente de água. Pois é. Se a casa não praticar o uso responsável e atingir o limite estipulado pelo programa, todos os brothers vão para o Tá com Nada, inclusive o Líder e os integrantes do grupo VIP.

Decoração

Durante o primeiro Boletim da #RedeBBB, Ana Clara, Fernanda Keulla e Tata Dias revelaram uma parte interessante da decoração da casa: duas almofadas beeeem estilosas. A pergunta que não quer calar é: em qual ambiente essas peças vão ficar?

Big Team

A #RedeBBB ganha um reforço de peso. Nivy Estephan se junta a Fernanda Keulla e Ana Clara, no time de apresentadoras na cobertura do Big Brother Brasil.

Celular liberado? Nem tanto!

No confinamento, os brothers sentem falta de muuuuuita coisa, inclusive do celular. Pois nessa edição histórica eles vão ter acesso a um celular dentro da casa. 📱 Calmaaaa! O aparelho não será comum, ele irá mostrar apenas o que acontece dentro do reality, por meio do #FeedBBB, uma das novidades do BBB20. Por um tempo determinado, cada participante vai poder usar o celular para registrar e postar momentos do confinamento. Já estamos aguardando muito conteúdo produzido pelos brothers.

Queridômetro ❤️❤️❤️

Saudades do Queridômetro? No BBB 20 a escala que mostra os coraçõezinhos que os participantes se dão diariamente está de volta com novidades: além do público, os próprios participantes terão acesso a avaliação dos brothers, que serão expostas no #FeedBBB. Quer mais? Outros emojis (entre eles, uma bomba!) vão estar disponíveis no Queridômetro.

Duas galeras

Gente fina, elegante e sincera. Na edição histórica do Big Brother Brasil, a casa mais amada e vigiada do país vai contar com a presença de duas galeras de várias tribos, entre eles inscritos e convidados.

Big Líder

Se tem uma coisa que a grande maioria dos brothers deseja, é conquistar a liderança da casa. Imagina quando temos um Big Líder, com mais poderes e cheios de decisões. Pois, no BBB 20, esse privilégio conta inclusive para definir quais brothers ficarão na Xepa e quais serão considerados a galera VIP. Ah! E só este segundo grupo terá o direito de entrar no Quarto do Líder e desfrutar de todas as regalias do ambiente. Fogo no parquinho garantido!

Paredão

Estar no Paredão não é bom pra nenhum confinado, não é mesmo? Só que imagina se o emparedado puder escapar da berlinda? Na edição histórica é isso que poderá acontecer, os brothers terão novas formas de fugir da berlinda.

Um relembre durante a edição

É exatamente isso que você leu. No BBB 20 você poderá matar a saudade das 19 edições do programa! Provas, Monstros, decoração e outras surpresas farão o público relembrar momentos clássicos e inesquecíveis que entraram para a história do reality.

Festas Temáticas

Se do Paredão todo mundo quer fugir, quando o assunto são as festas tudo muda e todos querem curtir. Esses eventos são esperados tanto pelos confinados, quanto pelos fãs do reality. A novidade nesta edição é que vai rolar a Festa do Líder, um direito conquistado pelo dono e proprietário da liderança. Em sua balada, o Líder será o anfitrião, em que, inclusive, poderá se despedir em grande estilo do seu reinado. O tema será inspirado em algum momento ou comemoração que marcou a vida do brother, ou até mesmo naquele sonho não vivido.

Eu disse festas no plural, certo?

Porque sim, são duas festas: a do Líder e uma festa com o tema “Os opostos se atraem”. Esta balada vai trazer novos assuntos e elementos antagônicos entre si a cada semana. Tá difícil esperar até terça, 21/1!