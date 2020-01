Turistas americanos desembarcam no trapiche Municipal de Icoaraci

Na manhã de segunda-feira, 13, mais um transatlântico atracou ao largo do trapiche municipal de Icoaraci e, desta vez, foi o navio Amsterdam, de bandeira holandesa, que chegou com mais de mil turistas de nacionalidades variadas a bordo e veio da ilha do Diabo, ponto turístico da Guiana Francesa.

Para receber esses turistas, a Prefeitura de Belém preparou um eficiente receptivo, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), da Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur), da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) e da Guarda Municipal de Belém (GMB).

Elogios – A primeira impressão é a que fica. A partir dessa constatação, Belemtur deixou no coração de cada turista a alegria e o carisma do povo paraense. “Acreditamos e queremos que todos os turistas saiam daqui com uma boa imagem do nosso receptivo, do nosso povo caloroso, e estamos com pessoas que estão orientando da melhor maneira possível esse visitante. Nossa equipe de voluntários é composta por estudantes de turismo bilíngues, e eles deram um show de alegria e carisma, até ganharam show de mágica de um turista. É muito bom ver a alegria e a gentileza com que esses turistas recebem nosso trabalho”, destacou Ana Karla Pinto de Almeida, assessora de Ações de Turismo da Belemtur.

“Imaginar que uma das minhas peças artesanais pode chegar do outro lado do mundo é algo que deixa qualquer artesão cheio de orgulho. Comecei a criar minhas peças há um ano. Eu as fazia para dar de presente a parentes e amigos, mas agora me sustento com a produção da minha arte, e isso não tem preço. Estar aqui e poder vender e mostrar meu trabalho para cada turista é gratificante. Eles perguntam como é feito, quanto tempo leva e gostam de tudo”, contou a artesã Naiana Nóvoa, de 32 anos.

Vindo da Carolina do Norte, esta é a segunda vez em que Jeane Smith, de 80 anos, vem a Belém. Ela diz que que adora a arte da cerâmica marajoara. “Já estive no Brasil cinco vezes e aqui em Belém, já é a segunda vez. Adoro a arte marajoara, é algo mágico, feito com amor. A receptividade de vocês é maravilhosa. Tudo perfeito”, elogiou a turista.

“Valorizar nossa Vila Sorriso, como também é conhecida Icoaraci, é muito importante e o turismo faz parte de tudo isso. Mostrar aos turistas o que temos de melhor é essencial. A Prefeitura, por meio da Agência Distrital e de todos os outros órgãos municipais, está de parabéns. Os turistas ficaram satisfeitos com tudo o que foi proporcionado e eles. Ainda temos mais quatros cruzeiros que estão vindo para nossa capital, e estamos prontos para recebê-los”, garantiu Edson Silva, titular da Agência Distrital de Icoaraci (Adic).

Segurança – Um esquema de segurança entre Guarda Municipal de Belém (GMB) e Policia Militar do Estado foi montado para dar mais tranquilidade aos turistas. “A Guarda Municipal, além do efetivo que já atua no cotidiano de Icoaraci, contou com o grupamento de motocicletas, que veio com nove veículos e mais duas viaturas, com quatro guardas cada, proporcionando, assim, um melhor desembarque e embarque aos turistas”, explicou Guilherme Lima, inspetor da GMB.

É esperado até o dia 14 de março a passagem de mais quatro cruzeiros. A Prefeitura de Belém se prepara, cada vez mais, para que esses turistas sejam muito bem recebido e se sintam em casa.

Temporada de cruzeiros no trapiche de Icoaraci:

. navio Magellan, dia 31 de janeiro, permanência das 7 às 20 horas

. navio Voledam, dia 3 de março, permanência das 7 às 18 horas

. navio Viking Sea, dia 5 de março, permanência das 7 às 17 horas

. navio Amera, dia 14 de março, permanência das 7 às 16 horas