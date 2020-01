Turistas encontrados mortos no local onde avião caiu em 1973

Dois turistas de nacionalidade chinesa, na casa dos 20 anos, foram encontrados mortos em Sólheimasandur onde, em 1973, se deu a queda de um avião, no sul da Islândia.

Segundo as autoridades informaram à BBC, o homem e a mulher foram encontrados perto do local depois de habitantes locais terem achado pegadas na neve. O primeiro corpo a ser encontrado foi o da mulher e duas horas depois o do homem, mas nenhum com sinais de violência, revelando apenas vestígios de hipotermia.

Os corpos serão submetidos a autópsia na próxima semana, para se estabelecerem as causas de morte. A embaixada chinesa já foi informada do ocorrido.

Em 1973 um avião do exército norte-americano ficou sem combustível e despencou numa praia em Sólheimasandur. Ninguém ficou ferido e a fuselagem do avião ainda se mantém no local onde caiu.